Пройссен Мюнстер - Хольштайн 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 19:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
31 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
|Марцель Рапп
История личных встреч
|26.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|19.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|10
|24
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|10
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|10
|22
|4
|Ганновер-96
|10
|20
|5
|Кайзерслаутерн
|10
|19
|6
|Дармштадт 98
|10
|18
|7
|Карлсруэ
|10
|18
|8
|Герта
|10
|14
|9
|Арминия
|10
|13
|10
|Хольштайн
|10
|12
|11
|Пройссен Мюнстер
|10
|11
|12
|Айнтрахт Б
|10
|10
|13
|Фортуна
|10
|10
|14
|Гройтер Фюрт
|10
|10
|15
|Нюрнберг
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Бохум
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|10
|7