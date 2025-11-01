00:27 ()
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Атлетико М - Севилья 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:15
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
01 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Атлетико М
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья
13СловенияврЯн Облак
18ИспаниязщМарк Пубиль
24ИспаниязщРобен Ле Норман
2УругвайзщХосе Хименес
17СловакиязщДавид Ганцко
6Испанияпз Коке
14ИспанияпзМаркос Льоренте
20АргентинанпДжулиано Симеоне
10ИспаниянпАлекс Баэна
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
19АргентинанпХулиан Альварес
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
5ФранциязщТанги Куасси
23Бразилиязщ Маркан
12ЧилизщГабриэль Суасо
6СербиязщНеманья Гудель
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
11ШвейцариянпРубен Варгас
17ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
7ИспаниянпИсаак Ромеро
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
История личных встреч
06.04.2025Испания — Примера30-й турСевилья1 : 2Атлетико М
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетико М4 : 3Севилья
11.02.2024Испания - Примера24-й турСевилья1 : 0Атлетико М
25.01.2024Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М1 : 0Севилья
23.12.2023Испания - Примера4-й турАтлетико М1 : 0Севилья
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1Атлетико М
04.03.2023Испания - Примера24-й турАтлетико М6 : 1Севилья
01.10.2022Испания - Примера7-й турСевилья0 : 2Атлетико М
15.05.2022Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 1Севилья
18.12.2021Испания - Примера18-й турСевилья2 : 1Атлетико М
27.10.2025Испания — Примера10-й тур0 : 2Атлетико М
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур4 : 0Атлетико М
18.10.2025Испания — Примера9-й турАтлетико М1 : 0
05.10.2025Испания — Примера8-й тур1 : 1Атлетико М
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАтлетико М5 : 1
28.10.2025Кубок Испании1-й раунд1 : 4Севилья
24.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 1Севилья
18.10.2025Испания — Примера9-й турСевилья1 : 3
05.10.2025Испания — Примера8-й турСевилья4 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур0 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Барселона1022
3
Лига чемпионов
Вильярреал1020
4
Лига чемпионов
Атлетико М1019
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Бетис1016
7 Атлетик Б1014
8 Хетафе1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1014
11 Севилья1013
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона107

Отзывы и комментарии к матчу

