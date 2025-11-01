Атлетико М - Севилья 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:15
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
01 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Ян Облак
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|6
|пз
|Коке
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|5
|зщ
|Танги Куасси
|23
|зщ
|Маркан
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|нп
|Рубен Варгас
|17
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|25.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|23.12.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Бетис
|10
|16
|7
|Атлетик Б
|10
|14
|8
|Хетафе
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|10
|14
|11
|Севилья
|10
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|10
|7