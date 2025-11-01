00:27 ()
Кремонезе - Ювентус 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 21:45
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
01 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Кремонезе
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Ювентус, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Ювентус
Турин
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
22 Италия зщ Романо Флориани
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
38 Франция пз Уоррен Бондо
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
4 Италия зщ Федерико Гатти
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
22 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
7 Португалия нп Шику Консейсау
9 Сербия нп Душан Влахович
10 Турция нп Кенан Йылдыз
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Ювентус2 : 0Кремонезе
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Кремонезе0 : 1Ювентус
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 2Кремонезе
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Кремонезе1 : 1
20.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Кремонезе1 : 1
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 4 : 1Кремонезе
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 1 : 1Кремонезе
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Ювентус3 : 1
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 0Ювентус
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 0Ювентус
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 0Ювентус
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Ювентус0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи921
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Интер М918
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Комо916
6
Лига конференций
Болонья915
7 Ювентус915
8 Кремонезе914
9 Аталанта913
10 Сассуоло913
11 Лацио912
12 Торино912
13 Удинезе912
14 Кальяри99
15 Парма97
16 Лечче96
17 Пиза95
18
Зона вылета
Верона95
19
Зона вылета
Фиорентина94
20
Зона вылета
Дженоа93

