Кремонезе - Ювентус 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 21:45
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
01 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Ювентус, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|22
|зщ
|Романо Флориани
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|7
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Душан Влахович
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Игор Тудор
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Болонья
|9
|15
|7
|Ювентус
|9
|15
|8
|Кремонезе
|9
|14
|9
|Аталанта
|9
|13
|10
|Сассуоло
|9
|13
|11
|Лацио
|9
|12
|12
|Торино
|9
|12
|13
|Удинезе
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Пиза
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3