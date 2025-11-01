00:28 ()
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Майнц - Вердер 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Майнц
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вердер, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Вердер
Бремен
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
16ГерманиязщШтефан Белл
31ГерманиязщДоминик Кор
2АвстриязщФилипп Мвене
10ГерманияпзНадим Амири
6ЯпонияпзКаисю Сано
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
44ГерманиянпНельсон Вайпер
17ГерманиянпБенедикт Холлербах
30ГерманияврМио Бакхаус
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
5ГерманиязщАмос Пипер
31ГерманиязщКарим Кулибали
32АвстриязщМарко Фридль
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
17АвстриянпМарко Грюлль
7БельгиянпСамюэль Мбангула
44НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ГерманияХорст Штеффен
История личных встреч
31.01.2025Германия — Бундеслига20-й турВердер1 : 0Майнц
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турМайнц1 : 2Вердер
03.02.2024Германия — Бундеслига20-й турМайнц0 : 1Вердер
02.09.2023Германия — Бундеслига3-й турВердер4 : 0Майнц
08.04.2023Германия — Бундеслига27-й турМайнц2 : 2Вердер
15.10.2022Германия — Бундеслига10-й турВердер0 : 2Майнц
21.04.2021Германия — Бундеслига30-й турВердер0 : 1Майнц
19.12.2020Германия — Бундеслига13-й турМайнц0 : 1Вердер
20.06.2020Германия - Бундеслига33-й турМайнц3 : 1Вердер
17.12.2019Германия - Бундеслига16-й турВердер0 : 5Майнц
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаМайнц0 : 2
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур2 : 1Майнц
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турМайнц1 : 0
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турМайнц3 : 4
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур4 : 0Майнц
24.10.2025Германия — Бундеслига8-й турВердер1 : 0
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур2 : 2Вердер
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турВердер1 : 0
26.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур4 : 0Вердер
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турВердер0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт818
4
Лига чемпионов
Боруссия Д817
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн811
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург89
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц84
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М83

