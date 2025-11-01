Майнц - Вердер 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вердер, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Вердер
Бремен
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|10
|пз
|Надим Амири
|6
|пз
|Каисю Сано
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|44
|нп
|Нельсон Вайпер
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|32
|зщ
|Марко Фридль
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|44
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|08.04.2023
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|8
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|8
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|3