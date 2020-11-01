Унион - Фрайбург 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|10
|нп
|Ильяс Анса
|23
|нп
|Андрей Илич
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|7
|нп
|Дерри Шерхант
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|13.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|8
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|8
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|3