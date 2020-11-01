00:28 ()
Унион - Фрайбург 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Унион
Фрайбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
39ГерманиязщДеррик Кён
28АвстрияпзКристофер Триммель
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
7ШотландиянпОливер Бёрк
10ГерманиянпИльяс Анса
23СербиянпАндрей Илич
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
33ФранциязщЖорди Макенго
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
19ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
9ГерманиянпЛукас Хёлер
7ГерманиянпДерри Шерхант
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й турФрайбург1 : 2Унион
08.11.2024Германия — Бундеслига10-й турУнион0 : 0Фрайбург
18.05.2024Германия — Бундеслига34-й турУнион2 : 1Фрайбург
13.01.2024Германия — Бундеслига17-й турФрайбург0 : 0Унион
13.05.2023Германия — Бундеслига32-й турУнион4 : 2Фрайбург
13.11.2022Германия - Бундеслига15-й турФрайбург4 : 1Унион
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турФрайбург1 : 4Унион
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турУнион0 : 0Фрайбург
20.02.2021Германия - Бундеслига22-й турФрайбург0 : 1Унион
24.10.2020Германия - Бундеслига5-й турУнион1 : 1Фрайбург
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаУнион2 : 1 ДВ
24.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур1 : 0Унион
17.10.2025Германия — Бундеслига7-й турУнион3 : 1
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур2 : 0Унион
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й турУнион0 : 0
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 3Фрайбург
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур2 : 0Фрайбург
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турФрайбург2 : 0
19.10.2025Германия — Бундеслига7-й турФрайбург2 : 2
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур0 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт818
4
Лига чемпионов
Боруссия Д817
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн811
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург89
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц84
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М83

