Фейеноорд - Волендам 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 21:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
01 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фейеноорд
Волендам

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Волендам, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Волендам
Волендам
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
6 Южная Корея пз Хван Ин Бём
40 Италия пз Лучано Валенте
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
16 Словакия пз Лео Сауэр
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
9 Япония нп Аясэ Уэда
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
2 Нидерланды зщ Дерон Пейн
3 Того зщ Мавуна Амевор
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
8 Нидерланды пз Гибсон Ях
18 Нидерланды пз Nordin Bakala
21 Нидерланды пз Роберт Мюрен
10 Кюрасао нп Брандлей Кювас
7 Азербайджан нп Озан Кёкчю
9 Нидерланды нп Henk Veerman
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Волендам0 : 0Фейеноорд
07.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фейеноорд3 : 1Волендам
12.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фейеноорд2 : 1Волендам
06.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Волендам0 : 2Фейеноорд
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фейеноорд2 : 3
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фейеноорд3 : 1
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 7Фейеноорд
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фейеноорд3 : 2
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Фейеноорд0 : 2
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Волендам3 : 0
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 1Волендам
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0Волендам
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Волендам2 : 1
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Волендам1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Утрехт1013
10 Гоу Эхед Иглс1013
11 Херенвен1013
12 Фортуна1013
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

