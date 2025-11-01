Фейеноорд - Волендам 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 21:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
01 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Волендам, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Волендам
Волендам
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|5
|зщ
|Гейс Смал
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|40
|пз
|Лучано Валенте
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|16
|пз
|Лео Сауэр
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|2
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|8
|пз
|Гибсон Ях
|18
|пз
|Nordin Bakala
|21
|пз
|Роберт Мюрен
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|7
|нп
|Озан Кёкчю
|9
|нп
|Henk Veerman
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|3 : 1
|12.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 7
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Утрехт
|10
|13
|10
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|11
|Херенвен
|10
|13
|12
|Фортуна
|10
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3