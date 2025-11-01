Галатасарай - Трабзонспор 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
01 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Трабзонспор, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|10.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 2
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|4 : 3
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 5
|19.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|26.12.2020
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|3 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 4
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|10
|23
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|10
|22
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|10
|17
|5
|Газиантеп
|10
|17
|6
|Бешикташ
|10
|17
|7
|Гёзтепе
|10
|16
|8
|Коньяспор
|10
|14
|9
|Истанбул Башакшехир
|11
|13
|10
|Аланьяспор
|10
|13
|11
|Коджаэлиспор
|11
|11
|12
|Ризеспор
|10
|10
|13
|Касымпаша
|10
|10
|14
|Антальяспор
|10
|10
|15
|Генчлербирлиги
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|10
|4