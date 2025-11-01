00:29 ()
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Галатасарай - Трабзонспор 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
01 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Галатасарай
Трабзонспор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Трабзонспор, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
10.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Трабзонспор0 : 2Галатасарай
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Галатасарай4 : 3Трабзонспор
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Трабзонспор1 : 5Галатасарай
19.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай2 : 0Трабзонспор
05.02.2023 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай2 : 1Трабзонспор
28.08.2022 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор0 : 0Галатасарай
23.01.2022 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай1 : 2Трабзонспор
12.09.2021 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор2 : 2Галатасарай
21.04.2021 Турция - Суперлига 36-й тур Галатасарай1 : 1Трабзонспор
26.12.2020 Турция - Суперлига 15-й тур Трабзонспор0 : 2Галатасарай
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Галатасарай3 : 1
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Галатасарай3 : 1
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Галатасарай
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Галатасарай1 : 0
25.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Трабзонспор2 : 0
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Трабзонспор
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Трабзонспор4 : 0
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 3 : 4Трабзонспор
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Трабзонспор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1028
2
Лига чемпионов
Трабзонспор1023
3
Лига Европы
Фенербахче1022
4
Лига конференций
Самсунспор1017
5 Газиантеп1017
6 Бешикташ1017
7 Гёзтепе1016
8 Коньяспор1014
9 Истанбул Башакшехир1113
10 Аланьяспор1013
11 Коджаэлиспор1111
12 Ризеспор1010
13 Касымпаша1010
14 Антальяспор1010
15 Генчлербирлиги108
16
Зона вылета
Эюпспор108
17
Зона вылета
Кайсериспор106
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк104

