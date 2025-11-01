00:30 ()
МЛ Витебск - Ислочь 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:15
01 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
МЛ Витебск
Ислочь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Ислочь, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Ислочь0 : 1МЛ Витебск
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала МЛ Витебск1 : 4Ислочь
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1МЛ Витебск
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур МЛ Витебск4 : 1
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0МЛ Витебск
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур МЛ Витебск2 : 3
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 1МЛ Витебск
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь1 : 1
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 1Ислочь
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Ислочь0 : 0
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Ислочь
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2658
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2653
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Динамо-Брест2748
5 Торпедо-БелАЗ2644
6 Ислочь2644
7 Минск2642
8 Неман2639
9 Гомель2636
10 БАТЭ2633
11 Арсенал Дз2629
12 Витебск2627
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2711

