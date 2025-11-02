01:46 ()
Оренбург - Сочи 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 11:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
02 Ноября 2025 года в 12:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Оренбург
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Сочи, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
10.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Сочи1 : 1Оренбург
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа A Сочи1 : 2Оренбург
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург3 : 0Сочи
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа A Оренбург2 : 0Сочи
10.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Сочи0 : 4Оренбург
01.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург4 : 1Сочи
21.10.2020 Кубок России Группа 8 Оренбург1 : 1 2 : 4Сочи
11.03.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Сочи5 : 1Оренбург
16.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Оренбург1 : 1Сочи
21.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Оренбург4 : 3Сочи
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Оренбург
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 6 : 0Оренбург
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Оренбург
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург0 : 1
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 0 : 1Оренбург
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Сочи1 : 3
27.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 4Сочи
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 1 : 1Сочи
23.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 3 : 0Сочи
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Сочи0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Сочи» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1430
2 Краснодар1329
3 Локомотив М1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1419
8 Динамо М1417
9 Ахмат1316
10 Ростов1315
11 Динамо Мх1414
12 Крылья Советов1413
13
Стыковая зона
Акрон1312
14
Стыковая зона
Сочи138
15
Зона вылета
Оренбург138
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

