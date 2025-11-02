Балтика - Ахмат 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ахмат, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 2
|19.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 7
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|23.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|13.10.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|39-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|6 : 0
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|2 : 2
|27.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|5 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 3 4 : 3
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Балтика» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|14
|30
|2
|Краснодар
|13
|29
|3
|Локомотив М
|13
|27
|4
|Зенит
|13
|26
|5
|Балтика
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|14
|19
|8
|Динамо М
|14
|17
|9
|Ахмат
|13
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Динамо Мх
|14
|14
|12
|Крылья Советов
|14
|13
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|14
|7