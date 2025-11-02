01:46 ()
Воскресенье 02 ноября
Балтика - Ахмат 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Балтика
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ахмат, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Балтика1 : 0Ахмат
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Ахмат2 : 0Балтика
23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат1 : 0Балтика
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика5 : 2Ахмат
19.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 3Балтика
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 7Балтика
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика4 : 1Ахмат
23.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика1 : 0Ахмат
10.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат0 : 2Балтика
13.10.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 39-й тур Ахмат2 : 0Балтика
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Балтика0 : 1
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Балтика
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 6 : 0Балтика
23.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур Балтика1 : 2
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Балтика
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Ахмат2 : 2
27.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Ахмат2 : 4
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 5 : 0Ахмат
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 3 : 3 4 : 3Ахмат
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Ахмат
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Балтика» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1430
2 Краснодар1329
3 Локомотив М1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1419
8 Динамо М1417
9 Ахмат1316
10 Ростов1315
11 Динамо Мх1414
12 Крылья Советов1413
13
Стыковая зона
Акрон1312
14
Стыковая зона
Сочи138
15
Зона вылета
Оренбург138
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

