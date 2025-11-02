Волга Ул - Родина 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 15:00
02 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Родина, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Родина
Москва
Главные тренеры
|Михаил Владимирович Белов
|Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
История личных встреч
|27.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|2 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 4
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 2
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 5
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|16
|33
| 2
Повышение
|Факел
|16
|33
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|16
|30
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|16
|27
|5
|Ротор
|16
|26
|6
|КАМАЗ
|16
|26
|7
|Челябинск
|16
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|16
|23
|9
|Шинник
|17
|22
|10
|Нефтехимик
|16
|19
|11
|Енисей
|16
|17
|12
|Арсенал Т
|16
|17
|13
|Черноморец
|16
|17
|14
|Уфа
|16
|16
|15
|Волга Ул
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Сокол
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Чайка
|16
|11