Воскресенье 02 ноября
Волга Ул - Родина 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 15:00
02 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Волга Ул
Родина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Родина, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Армения Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
История личных встреч
27.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Волга Ул0 : 1Родина
06.11.2022 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Родина2 : 1Волга Ул
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 1 : 0Волга Ул
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Волга Ул2 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Волга Ул2 : 4
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 2 : 1Волга Ул
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 1Волга Ул
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Родина0 : 0
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 2Родина
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Родина0 : 0 4 : 5
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Родина2 : 0
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1633
2
Повышение
Факел1633
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1630
4
Плей-офф за повышение
Родина1627
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1625
8 СКА-Хабаровск1623
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1617
14 Уфа1616
15 Волга Ул1615
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

