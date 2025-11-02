Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|3
|зщ
|Макс Килман
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|28
|пз
|Томаш Соучек
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Эдди Хау
История личных встреч
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 5
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|6
|Манчестер Сити
|9
|16
|7
|Кристал Пэлас
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|9
|Ливерпуль
|9
|15
|10
|Астон Вилла
|9
|15
|11
|Челси
|9
|14
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|14
|Фулхэм
|10
|11
|15
|Эвертон
|9
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2