Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
3 Англия зщ Макс Килман
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
28 Чехия пз Томаш Соучек
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
9 Англия нп Каллум Уилсон
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Эдди Хау
История личных встреч
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Вест Хэм Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3Вест Хэм Юнайтед
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Ньюкасл Юнайтед
05.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5Ньюкасл Юнайтед
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 4Вест Хэм Юнайтед
17.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед1017
6 Манчестер Сити916
7 Кристал Пэлас1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1015
9 Ливерпуль915
10 Астон Вилла915
11 Челси914
12 Брентфорд1013
13 Ньюкасл Юнайтед912
14 Фулхэм1011
15 Эвертон911
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1010
18
Зона вылета
Ноттингем Форест106
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

