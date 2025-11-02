01:47 ()
Барселона - Эльче 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 19:30
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
02 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Барселона
Эльче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эльче, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Эльче
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
24ИспаниязщЭрик Гарсия
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
21НидерландыпзФренки де Йонг
10ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
14АнглиянпМаркус Рашфорд
7ИспаниянпФерран Торрес
13ИспанияврИньяки Пенья
15ИспаниязщАльваро Нуньес
23ИспаниязщВиктор Чуст
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
6ИспаниязщПедро Бигас
14ИспанияпзАлейс Фебас
8ИспанияпзМарк Агуадо
16ПортугалияпзМартим Нету
11ИспаниянпХерман Валера
9ПортугалиянпАндре Силва
10ИспаниянпРафаэль Мир
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияЭдер Сарабия
История личных встреч
01.04.2023Испания - Примера27-й турЭльче0 : 4Барселона
17.09.2022Испания - Примера6-й турБарселона3 : 0Эльче
06.03.2022Испания - Примера27-й турЭльче1 : 2Барселона
18.12.2021Испания - Примера18-й турБарселона3 : 2Эльче
24.02.2021Испания - Примера1-й турБарселона3 : 0Эльче
24.01.2021Испания - Примера20-й турЭльче0 : 2Барселона
24.01.2015Испания - Примера20-й турЭльче0 : 6Барселона
16.01.2015Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчЭльче0 : 4Барселона
09.01.2015Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчБарселона5 : 0Эльче
24.08.2014Испания - Примера1-й турБарселона3 : 0Эльче
26.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 1Барселона
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона6 : 1
18.10.2025Испания — Примера9-й турБарселона2 : 1
05.10.2025Испания — Примера8-й тур4 : 1Барселона
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона1 : 2
25.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 0Эльче
19.10.2025Испания — Примера9-й турЭльче0 : 0
05.10.2025Испания — Примера8-й тур3 : 1Эльче
28.09.2025Испания — Примера7-й турЭльче2 : 1
25.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Эльче
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Барселона» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Вильярреал1123
3
Лига чемпионов
Барселона1022
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Хетафе1117
7 Бетис1016
8 Атлетик Б1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1114
11 Севилья1113
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона117

