Барселона - Эльче 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 19:30
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
02 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эльче, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Эльче
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|21
|пз
|Френки де Йонг
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|7
|нп
|Ферран Торрес
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|16
|пз
|Мартим Нету
|11
|нп
|Херман Валера
|9
|нп
|Андре Силва
|10
|нп
|Рафаэль Мир
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 4
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 2
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|24.02.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|24.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 2
|24.01.2015
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 6
|16.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 0
|24.08.2014
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Барселона» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|11
|17
|7
|Бетис
|10
|16
|8
|Атлетик Б
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|11
|14
|11
|Севилья
|11
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7