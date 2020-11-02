Леванте - Сельта 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 15:00
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
02 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Сельта, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Сельта
Виго
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|2
|зщ
|Матиас Морено
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|12
|пз
|Унай Венседор
|16
|пз
|Кервин Арриага
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|15
|нп
|Годюэн Куалипу
|13
|вр
|Йонуц Раду
|12
|зщ
|Ману Фернандес
|4
|зщ
|Джозеф Айду
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|9
|нп
|Ферран Жутгла
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|21.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|30.04.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|26.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 3
|22.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 1
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 4
|27.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 2
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|4 : 2
|14.01.2018
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|30.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 4
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|11
|17
|7
|Бетис
|10
|16
|8
|Атлетик Б
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|11
|14
|11
|Севилья
|11
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7