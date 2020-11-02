01:47 ()
Леванте - Сельта 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 15:00
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
02 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Леванте
Сельта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Сельта, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Сельта
Виго
13АвстралияврМэтью Райан
22ГерманиязщДжереми Тольян
5ИспаниязщУнай Эльхесабаль
2АргентиназщМатиас Морено
23ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзКарлос Альварес
12ИспанияпзУнай Венседор
16ГондураспзКервин Арриага
7ИспанияпзРохер Бруге
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
15ФранциянпГодюэн Куалипу
13РумынияврЙонуц Раду
12ИспаниязщМану Фернандес
4ГаназщДжозеф Айду
20ИспаниязщМаркос Алонсо
5ИспаниязщСерхио Каррейра
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
9ИспаниянпФерран Жутгла
Главные тренеры
ИспанияХулиан Фернандес Калеро
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
21.02.2022Испания - Примера25-й турСельта1 : 1Леванте
21.09.2021Испания - Примера6-й турЛеванте0 : 2Сельта
30.04.2021Испания - Примера34-й турСельта2 : 0Леванте
26.10.2020Испания - Примера7-й турЛеванте1 : 1Сельта
16.07.2020Испания - Примера37-й турСельта2 : 3Леванте
22.12.2019Испания - Примера18-й турЛеванте3 : 1Сельта
16.02.2019Испания - Примера24-й турСельта1 : 4Леванте
27.08.2018Испания - Примера2-й турЛеванте1 : 2Сельта
19.05.2018Испания - Примера38-й турСельта4 : 2Леванте
14.01.2018Испания - Примера19-й турЛеванте0 : 1Сельта
30.10.2025Кубок Испании1-й раунд3 : 4Леванте
26.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 1Леванте
19.10.2025Испания — Примера9-й турЛеванте0 : 3
04.10.2025Испания — Примера8-й тур0 : 2Леванте
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 1Леванте
26.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 3Сельта
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турСельта2 : 1
19.10.2025Испания — Примера9-й турСельта1 : 1
05.10.2025Испания — Примера8-й турСельта1 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турСельта3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Вильярреал1123
3
Лига чемпионов
Барселона1022
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Хетафе1117
7 Бетис1016
8 Атлетик Б1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1114
11 Севилья1113
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона117

