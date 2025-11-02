Фиорентина - Лечче 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лечче, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лечче
Лечче
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|93
|пз
|Юссеф Мале
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|19
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Штулич
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|02.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|17.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|05.05.2012
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|15.01.2012
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|9
|15
|7
|Болонья
|9
|15
|8
|Удинезе
|10
|15
|9
|Кремонезе
|9
|14
|10
|Аталанта
|10
|13
|11
|Сассуоло
|9
|13
|12
|Лацио
|9
|12
|13
|Торино
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Пиза
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3