Фиорентина - Лечче 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Фиорентина
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лечче, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лечче
Лечче
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
29ИталиязщНикколо Фортини
8ИталияпзРоландо Мандрагора
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
44ИталияпзНиколо Фаджоли
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
93МароккопзЮссеф Мале
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
19ЗамбиянпЛамек Банда
9СербиянпНикола Штулич
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
28.02.2025Италия — Серия А27-й турФиорентина1 : 0Лечче
20.10.2024Италия — Серия А8-й турЛечче0 : 6Фиорентина
02.02.2024Италия - Серия А23-й турЛечче3 : 2Фиорентина
27.08.2023Италия - Серия А2-й турФиорентина2 : 2Лечче
19.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турФиорентина1 : 0Лечче
17.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турЛечче1 : 1Фиорентина
15.07.2020Италия - Серия А33-й турЛечче1 : 3Фиорентина
30.11.2019Италия - Серия А14-й турФиорентина0 : 1Лечче
05.05.2012Италия - Серия А37-й турЛечче0 : 1Фиорентина
15.01.2012Италия - Серия А18-й турФиорентина0 : 1Лечче
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 0Фиорентина
26.10.2025Италия — Серия А8-й турФиорентина2 : 2
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 3Фиорентина
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур2 : 1Фиорентина
05.10.2025Италия — Серия А6-й турФиорентина1 : 2
28.10.2025Италия — Серия А9-й турЛечче0 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур3 : 2Лечче
18.10.2025Италия — Серия А7-й турЛечче0 : 0
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 1Лечче
28.09.2025Италия — Серия А5-й турЛечче2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Интер М918
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Комо1017
6
Лига конференций
Ювентус915
7 Болонья915
8 Удинезе1015
9 Кремонезе914
10 Аталанта1013
11 Сассуоло913
12 Лацио912
13 Торино912
14 Кальяри99
15 Парма97
16 Лечче96
17 Пиза95
18
Зона вылета
Верона95
19
Зона вылета
Фиорентина94
20
Зона вылета
Дженоа93

