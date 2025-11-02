Парма - Болонья 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 19:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
02 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Болонья, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Болонья
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|27
|зщ
|Саша Бричги
|25
|пз
|Бенха Кремаски
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|24
|пз
|Кристиан Ордоньес
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|32
|нп
|Патрик Кутроне
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|13
|вр
|Федерико Равалья
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|21
|пз
|Йенс Одгор
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|28.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|13.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|13.04.2014
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|30.11.2013
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|9
|15
|7
|Болонья
|9
|15
|8
|Удинезе
|10
|15
|9
|Кремонезе
|9
|14
|10
|Аталанта
|10
|13
|11
|Сассуоло
|9
|13
|12
|Лацио
|9
|12
|13
|Торино
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Пиза
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3