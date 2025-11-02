01:48 ()
Воскресенье 02 ноября
Парма - Болонья 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 19:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
02 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Парма
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Болонья, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Болонья
Болонья
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
27ШвейцариязщСаша Бричги
25СШАпзБенха Кремаски
8АргентинапзНауэль Эстевес
24АргентинапзКристиан Ордоньес
22ДанияпзОливер Сёренсен
32ИталиянпПатрик Кутроне
9АргентинанпМатео Пельегрино
13ИталияврФедерико Равалья
2ШвециязщЭмиль Хольм
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
6ХорватияпзНикола Моро
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
21ДанияпзЙенс Одгор
30АргентинанпБенхамин Домингес
9АргентинанпСантьяго Кастро
7ИталиянпРиккардо Орсолини
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
22.02.2025Италия — Серия А26-й турПарма2 : 0Болонья
06.10.2024Италия — Серия А7-й турБолонья0 : 0Парма
07.02.2021Италия - Серия А21-й турПарма0 : 3Болонья
28.09.2020Италия - Серия А2-й турБолонья4 : 1Парма
12.07.2020Италия - Серия А32-й турПарма2 : 2Болонья
24.11.2019Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 2Парма
13.05.2019Италия - Серия А36-й турБолонья4 : 1Парма
22.12.2018Италия - Серия А17-й турПарма0 : 0Болонья
13.04.2014Италия - Серия А33-й турБолонья1 : 1Парма
30.11.2013Италия - Серия А14-й турПарма1 : 1Болонья
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур2 : 1Парма
25.10.2025Италия — Серия А8-й турПарма0 : 0
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Парма
04.10.2025Италия — Серия А6-й турПарма0 : 1
29.09.2025Италия — Серия А5-й турПарма2 : 1
29.10.2025Италия — Серия А9-й турБолонья0 : 0
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Болонья
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 2Болонья
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 2Болонья
05.10.2025Италия — Серия А6-й турБолонья4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Интер М918
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Комо1017
6
Лига конференций
Ювентус915
7 Болонья915
8 Удинезе1015
9 Кремонезе914
10 Аталанта1013
11 Сассуоло913
12 Лацио912
13 Торино912
14 Кальяри99
15 Парма97
16 Лечче96
17 Пиза95
18
Зона вылета
Верона95
19
Зона вылета
Фиорентина94
20
Зона вылета
Дженоа93

