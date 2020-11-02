Ренн - Страсбург 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Страсбург, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Страсбург
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Антони Руо
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|39
|нп
|Мохамед Кадер Мейте
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|83
|пз
|Рафаэл Луиш
|32
|пз
|Валентин Барко
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 3
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5