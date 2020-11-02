01:48 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Ренн - Страсбург 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ренн
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Страсбург, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщАнтони Руо
97ФранциязщЖереми Жаке
3ФранциязщЛилиан Брассье
95ПольшапзПшемыслав Франковски
45ФранцияпзМахди Камара
21ФранцияпзВалентин Ронжье
6ФранцияпзДжауи Сиссе
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
39ФранциянпМохамед Кадер Мейте
9ФранциянпЭстебан Леполь
39БельгияврМайк Пендерс
22ФранциязщГела Дуэ
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
23ФранциязщМамаду Сарр
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
83ПортугалияпзРафаэл Луиш
32АргентинапзВалентин Барко
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
20Кот-д'ИвуарнпМартиаль Годо
9АргентинанпХоакин Паничелли
Главные тренеры
СенегалХабиб Бей
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
02.02.2025Франция — Лига 120-й турРенн1 : 0Страсбург
25.08.2024Франция — Лига 12-й турСтрасбург3 : 1Ренн
31.03.2024Франция - Лига 127-й турСтрасбург2 : 0Ренн
29.10.2023Франция - Лига 110-й турРенн1 : 1Страсбург
01.02.2023Франция - Лига 121-й турРенн3 : 0Страсбург
01.10.2022Франция - Лига 19-й турСтрасбург1 : 3Ренн
20.04.2022Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1Ренн
24.10.2021Франция - Лига 111-й турРенн1 : 0Страсбург
14.03.2021Франция - Лига 129-й турРенн1 : 0Страсбург
27.11.2020Франция - Лига 112-й турСтрасбург1 : 1Ренн
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 2Ренн
26.10.2025Франция — Лига 19-й турРенн1 : 2
19.10.2025Франция — Лига 18-й турРенн2 : 2
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 2Ренн
28.09.2025Франция — Лига 16-й турРенн0 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й турСтрасбург3 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 1Страсбург
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турСтрасбург1 : 1
17.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 3Страсбург
05.10.2025Франция — Лига 17-й турСтрасбург5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1117
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close