Тулуза - Гавр 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:15
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
02 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Тулуза
Гавр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Гавр, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Гавр
Гавр
1ФранцияврГийом Рест
3СШАзщМарк Маккензи
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
2ДаниязщРасмус Николайсен
19ФранциязщДжибриль Сидибе
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
17ГанапзАбу Фрэнсис
24ФранцияпзДайанн Металье
77СловакияпзМарио Сауэр
10ФранциянпЯнн Гбоу
9КамеруннпФранк Магри
99СенегалврМори Дио
29ФранциязщСтефан Загаду
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
13МализщФоде Дукур
23ФранциязщТома Делен
15ЯпонияпзАюму Секо
26ФранцияпзСаймон Эбоног
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
11ФранцияпзГодсон Кереме
45СенегалпзИсса Сумаре
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
23.02.2025Франция — Лига 123-й турГавр1 : 4Тулуза
15.09.2024Франция — Лига 14-й турТулуза2 : 0Гавр
10.03.2024Франция - Лига 125-й турГавр1 : 0Тулуза
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2Гавр
21.02.2022Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турТулуза4 : 0Гавр
13.09.2021Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турГавр1 : 1Тулуза
04.05.2021Франция - Лига 2Лига 2. 34-й турГавр0 : 1Тулуза
19.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 16-й турТулуза4 : 3Гавр
10.01.2009Франция - Лига 120-й турГавр0 : 1Тулуза
16.08.2008Франция - Лига 12-й турТулуза2 : 1Гавр
29.10.2025Франция — Лига 110-й турТулуза2 : 2
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 0Тулуза
19.10.2025Франция — Лига 18-й турТулуза4 : 0
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 2Тулуза
27.09.2025Франция — Лига 16-й турТулуза2 : 2
29.10.2025Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур0 : 1Гавр
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур6 : 2Гавр
05.10.2025Франция — Лига 17-й турГавр2 : 2
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1117
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

