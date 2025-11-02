Тулуза - Гавр 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 18:15
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
02 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Гавр, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|17
|пз
|Абу Фрэнсис
|24
|пз
|Дайанн Металье
|77
|пз
|Марио Сауэр
|10
|нп
|Янн Гбоу
|9
|нп
|Франк Магри
|99
|вр
|Мори Дио
|29
|зщ
|Стефан Загаду
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|23
|зщ
|Тома Делен
|15
|пз
|Аюму Секо
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|11
|пз
|Годсон Кереме
|45
|пз
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Дидье Дигар
История личных встреч
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|21.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|4 : 0
|13.09.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 1
|04.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|4 : 3
|10.01.2009
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|16.08.2008
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5