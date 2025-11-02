01:49 ()
Нэшвилл - Интер Майами 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 01:30
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
02 Ноября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, 1/8 финала
Нэшвилл
Интер Майами

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Интер Майами, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
25.10.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами3 : 1Нэшвилл
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл2 : 5Интер Майами
13.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Нэшвилл
30.06.2024 США — Major League Soccer МЛС Нэшвилл1 : 2Интер Майами
21.04.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1Нэшвилл
31.08.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 0Нэшвилл
20.08.2023 Кубок лиг MLS + MX Финал Нэшвилл1 : 1 9 : 10Интер Майами
18.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Нэшвилл2 : 1Интер Майами
23.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 5Нэшвилл
09.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Нэшвилл
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
Чикаго Файр
Орландо Сити
3 : 1
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
3 : 1
1/8 финала
Команда12
Интер Майами
Нэшвилл
3 : 1 02.11
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
2 : 2 4 : 202.11
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
3 : 0 02.11
Сан-Диего
Портленд Тимберс
2 : 1 02.11
Команда12
Цинциннати
Коламбус Крю
1 : 0 03.11
Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
0 : 0 3 : 204.11
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
0 : 1 01.11
Лос-Анджелес
Остин
2 : 1 03.11
1/4 финала
A01
A05
23.11
A02
A07
23.11
A04
A06
23.11
A08
A03
23.11
1/2 финала
Winner QF3
Winner QF4
30.11
Winner QF1
Winner QF2
30.11
Финал
Winner SF1
Winner SF2
06.12

Отзывы и комментарии к матчу

