Нэшвилл - Интер Майами 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 01:30
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
02 Ноября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нэшвилл - Интер Майами, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл
Нэшвилл
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|25.10.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|3 : 1
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 5
|13.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|30.06.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|21.04.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|31.08.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 0
|20.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|1 : 1 9 : 10
|18.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|23.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 5
|09.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
Турнирная таблица
Раунд плей-ин
| Чикаго Файр
Орландо Сити
|3 : 1
| Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
|3 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Интер Майами
Нэшвилл
|3 : 1
|02.11
| Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
|2 : 2 4 : 2
|02.11
| Ванкувер Уайткэпс
Даллас
|3 : 0
|02.11
| Сан-Диего
Портленд Тимберс
|2 : 1
|02.11
|Команда
|1
|2
| Цинциннати
Коламбус Крю
|1 : 0
|03.11
| Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
|0 : 0 3 : 2
|04.11
| Шарлотт
Нью-Йорк Сити
|0 : 1
|01.11
| Лос-Анджелес
Остин
|2 : 1
|03.11
1/4 финала
| A01
A05
|23.11
| A02
A07
|23.11
| A04
A06
|23.11
| A08
A03
|23.11
1/2 финала
| Winner QF3
Winner QF4
|30.11
| Winner QF1
Winner QF2
|30.11
Финал
| Winner SF1
Winner SF2
|06.12