01:49 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Хераклес - ПЕК Зволле 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 13:15
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
02 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Хераклес
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - ПЕК Зволле, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес4 : 2ПЕК Зволле
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПЕК Зволле3 : 0Хераклес
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПЕК Зволле3 : 1Хераклес
01.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Хераклес2 : 1ПЕК Зволле
26.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес2 : 0ПЕК Зволле
23.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПЕК Зволле1 : 0Хераклес
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Хераклес2 : 1ПЕК Зволле
26.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле2 : 2Хераклес
26.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес4 : 0ПЕК Зволле
26.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Хераклес0 : 2ПЕК Зволле
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 3 : 0Хераклес
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Хераклес0 : 7
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Хераклес
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Хераклес3 : 0
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 1Хераклес
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур ПЕК Зволле2 : 2
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур ПЕК Зволле0 : 4
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
24.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Херенвен1114
10 Утрехт1013
11 Гоу Эхед Иглс1013
12 Фортуна1113
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close