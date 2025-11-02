Хераклес - ПЕК Зволле 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 13:15
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
02 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - ПЕК Зволле, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Хераклес
Алмело
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|26.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|26.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 0
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 7
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 4
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Херенвен
|11
|14
|10
|Утрехт
|10
|13
|11
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3