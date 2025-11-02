01:49 ()
Гронинген - Твенте 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 15:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
02 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Гронинген
Твенте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Твенте, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Твенте
Энсхеде
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
10 Марокко пз Юнес Таха
17 Нидерланды пз David van der Werff
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
26 Нидерланды нп Том ван Берген
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
7 Хорватия нп Марко Пьяца
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гронинген1 : 1Твенте
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Твенте2 : 0Гронинген
05.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген1 : 1Твенте
16.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте3 : 0Гронинген
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Твенте3 : 0Гронинген
01.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гронинген1 : 1Твенте
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гронинген2 : 2Твенте
25.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Твенте3 : 1Гронинген
18.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте0 : 0Гронинген
10.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гронинген1 : 3Твенте
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 2Гронинген
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гронинген0 : 2
03.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 2Гронинген
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Гронинген0 : 1
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Гронинген2 : 0
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Твенте2 : 3
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 3Твенте
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Твенте2 : 1
26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Твенте3 : 2
19.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 5Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Херенвен1114
10 Утрехт1013
11 Гоу Эхед Иглс1013
12 Фортуна1113
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

