Гронинген - Твенте 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 15:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
02 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|10
|пз
|Юнес Таха
|17
|пз
|David van der Werff
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|7
|нп
|Марко Пьяца
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|01.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|25.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|18.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|10.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Херенвен
|11
|14
|10
|Утрехт
|10
|13
|11
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3