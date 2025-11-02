Порту - Брага 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 22:30
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
02 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Брага, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Брага
Брага
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|22
|пз
|Алан Варела
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|50
|пз
|Диегу Родригеш
|10
|пз
|Родриго Саласар
|20
|нп
|Марио Доржелес
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|21
|нп
|Рикарду Орта
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Карлос Висенс
История личных встреч
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 1
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|19.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 1
|25.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|03.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 3
|27.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|9
|21
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|9
|19
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|9
|15
|7
|Брага
|9
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|9
|Насьонал
|10
|11
|10
|Риу Аве
|9
|11
|11
|Санта-Клара
|9
|11
|12
|Алверка
|10
|10
|13
|Арока
|9
|9
|14
|Каза Пия
|9
|8
|15
|Эштрела
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Тондела
|9
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|9
|1