Порту - Брага 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 22:30
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
02 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Порту
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Брага, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Брага
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
10 Испания пз Габриэль Вейга
22 Аргентина пз Алан Варела
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
1 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
29 Франция пз Жан-Батист Горби
50 Португалия пз Диегу Родригеш
10 Уругвай пз Родриго Саласар
20 Кот-д'Ивуар нп Марио Доржелес
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
21 Португалия нп Рикарду Орта
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Брага1 : 0Порту
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Порту2 : 1Брага
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Брага0 : 1Порту
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Порту2 : 0Брага
04.06.2023 Кубок Португалии Финал Брага0 : 2Порту
19.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Брага0 : 0Порту
30.09.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Порту4 : 1Брага
25.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Брага1 : 0Порту
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Порту1 : 0Брага
03.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту2 : 3Брага
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Порту
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 0Порту
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Порту0 : 0
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Порту2 : 1
29.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 4Порту
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Брага4 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Брага2 : 0
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1Брага
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 0 : 2Брага
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Брага0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе915
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш911
9 Насьонал1011
10 Риу Аве911
11 Санта-Клара911
12 Алверка1010
13 Арока99
14 Каза Пия98
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

