Сандерленд - Эвертон 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 22:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
03 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия).
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Эвертон
Ливерпуль
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|18
|пз
|Джек Грилиш
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|20.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 0
|25.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|12.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|11.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|01.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 2
|09.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|09.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|12.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|26.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|20.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|17
|6
|Челси
|10
|17
|7
|Сандерленд
|9
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Астон Вилла
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|14
|Фулхэм
|10
|11
|15
|Эвертон
|9
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2