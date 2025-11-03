04:32 ()
Свернуть список

Сандерленд - Эвертон 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 22:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
03 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Сандерленд
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Эвертон, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Эвертон
Ливерпуль
22 Нидерланды вр Робин Руфс
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
20 Франция зщ Норди Мукиэле
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
6 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
7 Марокко нп Шемсдин Тальби
18 Франция нп Вильсон Изидор
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
18 Англия пз Джек Грилиш
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
20.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Эвертон3 : 0Сандерленд
25.02.2017 Англия - Премьер-лига 26-й тур Эвертон2 : 0Сандерленд
12.09.2016 Англия - Премьер-лига 4-й тур Сандерленд0 : 3Эвертон
11.05.2016 Англия - Премьер-лига 30-й тур Сандерленд3 : 0Эвертон
01.11.2015 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон6 : 2Сандерленд
09.05.2015 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 2Сандерленд
09.11.2014 Англия - Премьер-лига 11-й тур Сандерленд1 : 1Эвертон
12.04.2014 Англия - Премьер-лига 34-й тур Сандерленд0 : 1Эвертон
26.12.2013 Англия - Премьер-лига 18-й тур Эвертон0 : 1Сандерленд
20.04.2013 Англия - Премьер-лига 34-й тур Сандерленд1 : 0Эвертон
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Сандерленд
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Сандерленд2 : 0
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Сандерленд
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Сандерленд
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Сандерленд1 : 1
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Эвертон0 : 3
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Эвертон
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Эвертон2 : 1
29.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Эвертон1 : 1
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 2 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
4
Лига чемпионов
Борнмут1018
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур1017
6 Челси1017
7 Сандерленд917
8 Манчестер Юнайтед1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Астон Вилла1015
12 Брентфорд1013
13 Ньюкасл Юнайтед1012
14 Фулхэм1011
15 Эвертон911
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1010
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед107
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close