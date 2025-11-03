04:33 ()
Ротор - Арсенал Т 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 15:00
03 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Ротор
Арсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Арсенал Т, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Арсенал Т1 : 1Ротор
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Ротор0 : 1Арсенал Т
16.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ротор1 : 0Арсенал Т
07.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Арсенал Т1 : 1Ротор
25.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Ротор1 : 1Арсенал Т
01.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Арсенал Т4 : 0Ротор
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 0 : 0Ротор
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 4 : 0Ротор
12.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Ротор2 : 0
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Ротор
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 2 : 0Ротор
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 2 : 3Арсенал Т
24.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Арсенал Т1 : 2
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 2 : 2Арсенал Т
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал Т1 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Арсенал Т2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1633
2
Повышение
Факел1633
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1730
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1625
8 СКА-Хабаровск1623
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1717
14 Уфа1616
15 Волга Ул1715
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

