Чайка - КАМАЗ 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 16:00
03 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Чайка
КАМАЗ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - КАМАЗ, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
Россия Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка1 : 3КАМАЗ
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур КАМАЗ3 : 1Чайка
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Чайка0 : 0КАМАЗ
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 3 : 2Чайка
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Чайка0 : 1
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка1 : 3КАМАЗ
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 3Чайка
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Чайка0 : 0
28.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 0 3 : 4КАМАЗ
24.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур КАМАЗ5 : 0
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур КАМАЗ1 : 2
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка1 : 3КАМАЗ
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 1 : 1КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1633
2
Повышение
Факел1633
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1730
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1625
8 СКА-Хабаровск1623
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1717
14 Уфа1616
15 Волга Ул1715
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

