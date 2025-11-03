04:33 ()
Жил Висенте - Санта-Клара 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 22:45
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
03 Ноября 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Жил Висенте
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Санта-Клара, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Жил Висенте0 : 1Санта-Клара
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 1Жил Висенте
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Санта-Клара3 : 2Жил Висенте
29.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Жил Висенте1 : 0Санта-Клара
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Жил Висенте2 : 2Санта-Клара
29.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Санта-Клара1 : 0Жил Висенте
20.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 0Санта-Клара
03.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Санта-Клара0 : 0Жил Висенте
08.03.2020 Португалия - Примейра 24-й тур Жил Висенте1 : 1Санта-Клара
29.09.2019 Португалия - Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 0Жил Висенте
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 4Жил Висенте
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 1Жил Висенте
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Жил Висенте
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте2 : 0
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 0
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 1Санта-Клара
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 2
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара2 : 1
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 1Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш1011
9 Насьонал1011
10 Риу Аве1011
11 Санта-Клара911
12 Эштрела1010
13 Алверка1010
14 Эшторил1010
15 Арока109
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

