Жил Висенте - Санта-Клара 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 22:45
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
03 Ноября 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Санта-Клара, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 2
|29.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|20.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|03.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|08.03.2020
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
