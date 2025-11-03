04:33 ()
Аланьяспор - Газиантеп 03 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-11-2025 19:00
Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
03 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Аланьяспор
Газиантеп

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Газиантеп, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
09.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Газиантеп0 : 1Аланьяспор
14.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Аланьяспор3 : 0Газиантеп
02.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Газиантеп0 : 3Аланьяспор
11.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Аланьяспор0 : 3Газиантеп
23.04.2023 Турция - Суперлига 31-й тур Газиантеп0 : 3 ТАланьяспор
29.10.2022 Турция - Суперлига 12-й тур Аланьяспор2 : 0Газиантеп
15.05.2022 Турция - Суперлига 37-й тур Аланьяспор3 : 0Газиантеп
22.12.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Газиантеп2 : 1Аланьяспор
22.04.2021 Турция - Суперлига 36-й тур Аланьяспор3 : 2Газиантеп
27.12.2020 Турция - Суперлига 15-й тур Газиантеп3 : 1Аланьяспор
25.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 2 : 0Аланьяспор
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Аланьяспор1 : 0
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 2 : 2Аланьяспор
26.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Аланьяспор0 : 1
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Аланьяспор
27.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Газиантеп0 : 4
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Газиантеп3 : 2
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 2Газиантеп
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Газиантеп2 : 2
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Газиантеп
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1129
2
Лига чемпионов
Фенербахче1125
3
Лига Европы
Трабзонспор1124
4
Лига конференций
Самсунспор1120
5 Гёзтепе1119
6 Бешикташ1117
7 Газиантеп1017
8 Коньяспор1114
9 Истанбул Башакшехир1113
10 Аланьяспор1013
11 Коджаэлиспор1111
12 Ризеспор1010
13 Касымпаша1110
14 Антальяспор1010
15 Кайсериспор119
16
Зона вылета
Генчлербирлиги118
17
Зона вылета
Эюпспор108
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк104

