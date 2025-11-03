Аланьяспор - Газиантеп 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 19:00
Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
03 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Газиантеп, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|09.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 0
|02.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 3
|23.04.2023
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|0 : 3 Т
|29.10.2022
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 0
|15.05.2022
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|22.12.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|22.04.2021
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|3 : 2
|27.12.2020
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 2
|26.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|11
|25
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|11
|24
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|11
|20
|5
|Гёзтепе
|11
|19
|6
|Бешикташ
|11
|17
|7
|Газиантеп
|10
|17
|8
|Коньяспор
|11
|14
|9
|Истанбул Башакшехир
|11
|13
|10
|Аланьяспор
|10
|13
|11
|Коджаэлиспор
|11
|11
|12
|Ризеспор
|10
|10
|13
|Касымпаша
|11
|10
|14
|Антальяспор
|10
|10
|15
|Кайсериспор
|11
|9
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|10
|4