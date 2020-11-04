00:41 ()
Славия - Арсенал 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 19:45
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
04 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Славия П
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Арсенал, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Арсенал
Лондон, Англия
35 Чехия вр Якуб Маркович
4 Чехия зщ Давид Зима
27 Чехия зщ Томаш Влчек
2 Чехия зщ Штепан Халоупек
16 Нигерия пз Дэвид Мозес
10 Греция пз Христос Зафейрис
19 Либерия пз Оскар Дорли
9 Чехия пз Васил Кушей
21 Чехия пз Давид Доудера
17 Чехия нп Лукаш Провод
25 Чехия нп Томаш Хоры
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
49 Англия зщ Майлз Льюис-Скелли
16 Дания пз Кристиан Нёргор
41 Англия пз Деклан Райс
19 Бельгия пз Леандро Троссард
23 Испания пз Микель Мерино
7 Англия нп Букайо Сака
10 Англия нп Эберечи Эзе
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Испания Микель Артета
История личных встреч
15.04.2021 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Славия П0 : 4Арсенал
08.04.2021 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Арсенал1 : 1Славия П
07.11.2007 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур Славия П0 : 0Арсенал
23.10.2007 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Арсенал7 : 0Славия П
01.11.2025 Чехия — Высшая лига 14-й тур Славия П2 : 0
26.10.2025 Чехия — Высшая лига 13-й тур 0 : 0Славия П
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 0Славия П
18.10.2025 Чехия — Высшая лига 12-й тур Славия П0 : 0
05.10.2025 Чехия — Высшая лига 11-й тур 1 : 1Славия П
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Арсенал
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Арсенал1 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Арсенал4 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Славия» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

