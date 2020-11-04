Славия - Арсенал 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 19:45
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
04 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Арсенал, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Арсенал
Лондон, Англия
|35
|вр
|Якуб Маркович
|4
|зщ
|Давид Зима
|27
|зщ
|Томаш Влчек
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|16
|пз
|Дэвид Мозес
|10
|пз
|Христос Зафейрис
|19
|пз
|Оскар Дорли
|9
|пз
|Васил Кушей
|21
|пз
|Давид Доудера
|17
|нп
|Лукаш Провод
|25
|нп
|Томаш Хоры
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|16
|пз
|Кристиан Нёргор
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|23
|пз
|Микель Мерино
|7
|нп
|Букайо Сака
|10
|нп
|Эберечи Эзе
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Микель Артета
История личных встреч
|15.04.2021
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 4
|08.04.2021
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.11.2007
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|0 : 0
|23.10.2007
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|7 : 0
|01.11.2025
|Чехия — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Славия» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0