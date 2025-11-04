Тоттенхэм - Копенгаген 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Копенгаген, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|7
|нп
|Хави Симонс
|1
|вр
|Доминик Котарски
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|36
|пз
|Уильям Клем
|30
|пз
|Элиас Ашури
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|9
|нп
|Юссуфа Мукоко
Главные тренеры
|Томас Франк
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Дания — Суперлига
|14-й тур
|3 : 2
|26.10.2025
|Дания — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 4
|17.10.2025
|Дания — Суперлига
|12-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Дания — Суперлига
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0