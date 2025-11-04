00:42 ()
Тоттенхэм - Копенгаген 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Тоттенхэм Хотспур
Копенгаген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Копенгаген, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
6 Португалия пз Жоау Пальинья
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
28 Франция пз Вильсон Одобер
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
7 Нидерланды нп Хави Симонс
1 Хорватия вр Доминик Котарски
20 Япония зщ Дзюнносукэ Судзуки
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
15 Перу зщ Маркос Лопес
12 Дания пз Лукас Лерагер
36 Дания пз Уильям Клем
30 Тунис пз Элиас Ашури
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
11 Швеция нп Джордан Ларссон
9 Германия нп Юссуфа Мукоко
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
01.11.2025 Дания — Суперлига 14-й тур Копенгаген3 : 2
26.10.2025 Дания — Суперлига 13-й тур Копенгаген0 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Копенгаген2 : 4
17.10.2025 Дания — Суперлига 12-й тур 3 : 1Копенгаген
05.10.2025 Дания — Суперлига 11-й тур Копенгаген1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

