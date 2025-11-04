00:42 ()
Свернуть список

Ювентус - Спортинг 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ювентус
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Спортинг, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
15 Франция пз Пьер Калюлю
27 Италия пз Андреа Камбьязо
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
18 Сербия пз Филип Костич
10 Турция пз Кенан Йылдыз
7 Португалия нп Шику Консейсау
9 Сербия нп Душан Влахович
1 Португалия вр Руй Силва
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
7 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия пз Франсиску Тринкан
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Лучано Спаллетти
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
20.04.2023 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Спортинг1 : 1Ювентус
13.04.2023 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Ювентус1 : 0Спортинг
31.10.2017 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Спортинг1 : 1Ювентус
18.10.2017 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Ювентус2 : 1Спортинг
24.07.2011 Ворлд Футбол Челлендж - 2011 Ворлд Футбол Челлендж. 1-й тур Ювентус1 : 2Спортинг
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 2Ювентус
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Ювентус3 : 1
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 0Ювентус
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 0Ювентус
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 0Ювентус
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг2 : 0
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 3Спортинг
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Спортинг2 : 1
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 3 ДВСпортинг
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close