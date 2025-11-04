Ювентус - Спортинг 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Спортинг, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|пз
|Пьер Калюлю
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|18
|пз
|Филип Костич
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Руй Силва
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Лучано Спаллетти
|Руй Боржеш
История личных встреч
|20.04.2023
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|13.04.2023
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|31.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|1 : 1
|18.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|24.07.2011
|Ворлд Футбол Челлендж - 2011
|Ворлд Футбол Челлендж. 1-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 3 ДВ
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0