00:41 ()
Свернуть список

Динамо Мх - ЦСКА 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 17:15
05 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Динамо Мх
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - ЦСКА, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур ЦСКА2 : 0Динамо Мх
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 1ЦСКА
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо Мх2 : 0
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Динамо Мх
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Динамо Мх1 : 3
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Динамо Мх
31.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА2 : 0
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 1 : 2ЦСКА
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур ЦСКА1 : 3
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур ЦСКА3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
05.1126.11
Динамо Мх
ЦСКА
05.1126.11
Команда12
Зенит
Динамо М
05.1127.11
Спартак М
Локомотив М
06.1126.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Арсенал Т
Рубин
25.11
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close