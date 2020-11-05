Динамо Мх - ЦСКА 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 17:15
05 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - ЦСКА, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Фабио Челестини
История личных встреч
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 3
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|05.11
|26.11
| Динамо Мх
ЦСКА
|05.11
|26.11
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|05.11
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|06.11
|26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Арсенал Т
Рубин
|25.11
| Нефтехимик
Ростов
|26.11
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11