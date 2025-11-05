Манчестер Сити - Боруссия Д 05 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Боруссия Д, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|26
|пз
|Савио
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|27
|пз
|Карим Адейеми
|14
|пз
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Нико Ковач
История личных встреч
|25.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|0 : 0
|14.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|2 : 1
|14.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 2
|06.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|21.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|0 : 1
|28.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Китай
|1 : 1 5 : 6
|04.12.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|1 : 0
|03.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 4
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0