00:41 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Боруссия Д 05 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-11-2025 22:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
05 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Манчестер Сити
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Боруссия Д, которое состоится 05 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
33 Англия зщ Нико О'Райли
14 Испания пз Нико Гонсалес
26 Бразилия пз Савио
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
8 Германия пз Феликс Нмеча
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
27 Германия пз Карим Адейеми
14 Германия пз Максимилиан Байер
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
25.10.2022 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Боруссия Д0 : 0Манчестер Сити
14.09.2022 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур Манчестер Сити2 : 1Боруссия Д
14.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Боруссия Д1 : 2Манчестер Сити
06.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Манчестер Сити2 : 1Боруссия Д
21.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Манчестер Сити0 : 1Боруссия Д
28.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Китай Боруссия Д1 : 1 5 : 6Манчестер Сити
04.12.2012 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Боруссия Д1 : 0Манчестер Сити
03.10.2012 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Манчестер Сити1 : 1Боруссия Д
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити3 : 1
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 3Манчестер Сити
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Манчестер Сити
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 2Манчестер Сити
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити2 : 0
31.10.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 1Боруссия Д
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Боруссия Д
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Боруссия Д1 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 4Боруссия Д
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Боруссия Д
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close