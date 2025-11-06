Спартак М - Локомотив М 06 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-11-2025 18:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
06 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Локомотив М, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 1
|05.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|4 : 2
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 3
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 2
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|6 : 0
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Спартак» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|26.11
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|26.11
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|05.11
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|06.11
|26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Арсенал Т
Рубин
|25.11
| Нефтехимик
Ростов
|26.11
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11