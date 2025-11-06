01:48 ()
Онлайн трансляции
Четверг 06 ноября
Свернуть список

Спартак М - Локомотив М 06 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-11-2025 18:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
06 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Спартак М
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Локомотив М, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М4 : 2Спартак М
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Спартак М0 : 0Локомотив М
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Локомотив М1 : 0Спартак М
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Спартак М5 : 2Локомотив М
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М3 : 1Спартак М
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М0 : 2Спартак М
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Спартак М3 : 2Локомотив М
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М3 : 1Локомотив М
05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1Спартак М
27.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М4 : 2Локомотив М
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Спартак М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Спартак М1 : 3
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Спартак М1 : 0
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 2 : 2Спартак М
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 1 : 3Спартак М
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Локомотив М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 0 : 1Локомотив М
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Локомотив М
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Локомотив М6 : 0
23.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 1 : 2Локомотив М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Спартак» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 26.11
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 26.11
Команда12
Зенит
Динамо М
05.1127.11
Спартак М
Локомотив М
06.1126.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Арсенал Т
Рубин
25.11
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close