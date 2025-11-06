01:48 ()
ПАОК - Янг Бойз 06 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-11-2025 22:00
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
06 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
ПАОК
Янг Бойз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Янг Бойз, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тумба (Салоники, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
Румыния Рэзван Луческу
Швейцария Джорджо Контини
История личных встреч
02.11.2025 Греция — Суперлига 9-й тур 0 : 5ПАОК
26.10.2025 Греция — Суперлига 8-й тур ПАОК3 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 3 : 4ПАОК
19.10.2025 Греция — Суперлига 7-й тур 0 : 2ПАОК
05.10.2025 Греция — Суперлига 6-й тур ПАОК2 : 1
02.11.2025 Швейцария — Суперлига 12-й тур Янг Бойз0 : 0
30.10.2025 Швейцария — Суперлига 11-й тур 3 : 3Янг Бойз
26.10.2025 Швейцария — Суперлига 10-й тур 2 : 3Янг Бойз
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Янг Бойз3 : 2
19.10.2025 Швейцария — Суперлига 9-й тур Янг Бойз1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги Европы: ПАОК — «Янг Бойз». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн39
2
1/8 финала
Брага39
3
1/8 финала
Лион39
4
1/8 финала
Виктория Пльзень37
5
1/8 финала
Ференцварош37
6
1/8 финала
Динамо З37
7
1/8 финала
Фрайбург37
8
1/8 финала
Лилль36
9
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс36
10
Плей-офф
Сельта36
11
Плей-офф
Янг Бойз36
12
Плей-офф
Фенербахче36
13
Плей-офф
Порту36
14
Плей-офф
Бранн36
15
Плей-офф
Астон Вилла36
16
Плей-офф
Бетис35
17
Плей-офф
Ноттингем Форест34
18
Плей-офф
Болонья34
19
Плей-офф
Генк34
20
Плей-офф
ПАОК34
21
Плей-офф
Селтик34
22
Плей-офф
Фейеноорд33
23
Плей-офф
Базель33
24
Плей-офф
Рома33
25 Лудогорец33
26 Штурм33
27 ФКСБ33
28 Панатинаикос33
29 Штутгарт33
30 Црвена Звезда31
31 Мальмё31
32 Маккаби Т-А31
33 Ницца30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Утрехт30
36 Рейнджерс30

