Виктория Пльзень - Фенербахче 06 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-11-2025 22:00
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
06 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Фенербахче, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Мартин Гиски
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|15.03.2013
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|07.03.2013
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.11.2025
|Чехия — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Чехия — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Брага
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Лион
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Виктория Пльзень
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Ференцварош
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Динамо З
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Фрайбург
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Лилль
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Гоу Эхед Иглс
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Сельта
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Янг Бойз
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Фенербахче
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Порту
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бранн
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Астон Вилла
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Бетис
|3
|5
| 17
Плей-офф
|Ноттингем Форест
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Болонья
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Генк
|3
|4
| 20
Плей-офф
|ПАОК
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Базель
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Рома
|3
|3
|25
|Лудогорец
|3
|3
|26
|Штурм
|3
|3
|27
|ФКСБ
|3
|3
|28
|Панатинаикос
|3
|3
|29
|Штутгарт
|3
|3
|30
|Црвена Звезда
|3
|1
|31
|Мальмё
|3
|1
|32
|Маккаби Т-А
|3
|1
|33
|Ницца
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Утрехт
|3
|0
|36
|Рейнджерс
|3
|0