01:49 ()
Онлайн трансляции
Четверг 06 ноября
Свернуть список

Ред Булл Зальцбург - Гоу Эхед Иглс 06 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-11-2025 19:45
Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
06 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Ред Булл Зальцбург
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Главные тренеры
Германия Томас Леч
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
02.11.2025 Австрия — Бундеслига 12-й тур Ред Булл Зальцбург4 : 1
30.10.2025 Кубок Австрии 1/8 финала Ред Булл Зальцбург3 : 1 ДВ
26.10.2025 Австрия — Бундеслига 11-й тур 0 : 3Ред Булл Зальцбург
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 3
19.10.2025 Австрия — Бундеслига 10-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 2
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 1Гоу Эхед Иглс
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн39
2
1/8 финала
Брага39
3
1/8 финала
Лион39
4
1/8 финала
Виктория Пльзень37
5
1/8 финала
Ференцварош37
6
1/8 финала
Динамо З37
7
1/8 финала
Фрайбург37
8
1/8 финала
Лилль36
9
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс36
10
Плей-офф
Сельта36
11
Плей-офф
Янг Бойз36
12
Плей-офф
Фенербахче36
13
Плей-офф
Порту36
14
Плей-офф
Бранн36
15
Плей-офф
Астон Вилла36
16
Плей-офф
Бетис35
17
Плей-офф
Ноттингем Форест34
18
Плей-офф
Болонья34
19
Плей-офф
Генк34
20
Плей-офф
ПАОК34
21
Плей-офф
Селтик34
22
Плей-офф
Фейеноорд33
23
Плей-офф
Базель33
24
Плей-офф
Рома33
25 Лудогорец33
26 Штурм33
27 ФКСБ33
28 Панатинаикос33
29 Штутгарт33
30 Црвена Звезда31
31 Мальмё31
32 Маккаби Т-А31
33 Ницца30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Утрехт30
36 Рейнджерс30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close