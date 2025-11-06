Шелбурн - Дрита 06 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 06-11-2025 22:00
Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
06 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шелбурн - Дрита, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Дрита
Гнилане, Косово
История личных встреч
|01.11.2025
|Ирландия — Премьер дивизион 2025
|36-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Ирландия — Премьер дивизион 2025
|35-й тур
|2 : 3
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Ирландия — Премьер дивизион 2025
|34-й тур
|3 : 1
|13.10.2025
|Ирландия — Премьер дивизион 2025
|33-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
