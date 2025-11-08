Унион - Бавария 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
08 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бавария, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|13
|пз
|Андраш Шефер
|21
|нп
|Тим Скарке
|23
|нп
|Андрей Илич
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|20
|пз
|Том Бишоф
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|11
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Венсан Компани
История личных встреч
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|24.01.2024
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 5
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|20
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|9
|16
|7
|Кёльн
|9
|14
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|9
|Вердер
|9
|12
|10
|Унион
|9
|11
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Вольфсбург
|9
|8
|13
|Гамбург
|9
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|9
|5