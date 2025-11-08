01:57 ()
Унион - Бавария 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
08 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Унион
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бавария, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Бавария
Мюнхен
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
39ГерманиязщДеррик Кён
19ГерманияпзЯник Хаберер
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
13ВенгрияпзАндраш Шефер
21ГерманиянпТим Скарке
23СербиянпАндрей Илич
1ГерманияврМануэль Нойер
23ФранциязщСаша Боэ
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
20ГерманияпзТом Бишоф
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранциянпМайкл Олисе
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
11СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турУнион1 : 1Бавария
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0Унион
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турУнион1 : 5Бавария
24.01.2024Германия - Бундеслига13-й турБавария1 : 0Унион
26.02.2023Германия - Бундеслига22-й турБавария3 : 0Унион
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турУнион1 : 1Бавария
19.03.2022Германия - Бундеслига27-й турБавария4 : 0Унион
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турУнион2 : 5Бавария
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турБавария1 : 1Унион
12.12.2020Германия - Бундеслига11-й турУнион1 : 1Бавария
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турУнион0 : 0
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаУнион2 : 1 ДВ
24.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур1 : 0Унион
17.10.2025Германия — Бундеслига7-й турУнион3 : 1
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур2 : 0Унион
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Бавария
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 4Бавария
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур0 : 3Бавария
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБавария4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария927
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг922
3
Лига чемпионов
Боруссия Д920
4
Лига чемпионов
Штутгарт918
5
Лига Европы
Байер917
6
Лига конференций
Хоффенхайм916
7 Кёльн914
8 Айнтрахт Ф914
9 Вердер912
10 Унион911
11 Фрайбург910
12 Вольфсбург98
13 Гамбург98
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм95

