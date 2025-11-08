01:58 ()
Суббота 08 ноября
Санта-Клара - Спортинг 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 22:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
08 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Санта-Клара
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Спортинг
Лиссабон
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
13 Португалия зщ Луиш Роша
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
64 Бразилия пз Пауло де Алмейда
35 Португалия пз Sergio Araujo
6 Бразилия пз Адриано
8 Португалия пз Педру Феррейра
11 Бразилия пз Brenner
29 Бразилия нп Вендел да Силва Коста
70 Бразилия нп Vinicius
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
52 Португалия пз Жоау Симойнш
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Санта-Клара0 : 1Спортинг
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг2 : 1 ДВСанта-Клара
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг0 : 1Санта-Клара
01.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг3 : 0Санта-Клара
08.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Санта-Клара1 : 2Спортинг
14.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Спортинг4 : 0Санта-Клара
26.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Санта-Клара
07.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Санта-Клара3 : 2Спортинг
05.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 1Санта-Клара
24.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара1 : 2Спортинг
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 0Санта-Клара
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 0
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 1Санта-Клара
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 2
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара2 : 1
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1Спортинг
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг2 : 0
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 3Спортинг
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Спортинг2 : 1
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 3 ДВСпортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Витория Гимарайнш1011
9 Насьонал1011
10 Риу Аве1011
11 Санта-Клара1011
12 Эштрела1010
13 Алверка1010
14 Эшторил1010
15 Арока109
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

