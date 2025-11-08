Санта-Клара - Спортинг 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 22:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
08 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|13
|зщ
|Луиш Роша
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|64
|пз
|Пауло де Алмейда
|35
|пз
|Sergio Araujo
|6
|пз
|Адриано
|8
|пз
|Педру Феррейра
|11
|пз
|Brenner
|29
|нп
|Вендел да Силва Коста
|70
|нп
|Vinicius
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 0
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|26.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|07.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|05.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|10
|24
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|10
|22
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|10
|18
|7
|Брага
|10
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|10
|11
|9
|Насьонал
|10
|11
|10
|Риу Аве
|10
|11
|11
|Санта-Клара
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Алверка
|10
|10
|14
|Эшторил
|10
|10
|15
|Арока
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Тондела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|10
|2