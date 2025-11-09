Локомотив М - Оренбург 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 14:15
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
09 Ноября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Оренбург, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|03.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|12.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|28.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 1
|21.06.2020
|Россия — Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Россия — Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 3
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|15
|33
|2
|Краснодар
|14
|32
|3
|Зенит
|14
|29
|4
|Балтика
|14
|27
|5
|Локомотив М
|14
|27
|6
|Спартак М
|14
|22
|7
|Рубин
|15
|20
|8
|Акрон
|15
|18
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|14
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8