02:41 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Локомотив М - Оренбург 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 14:15
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
09 Ноября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Локомотив М
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Оренбург, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
03.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Локомотив М1 : 1Оренбург
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Локомотив М2 : 1Оренбург
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург2 : 4Локомотив М
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Оренбург2 : 3Локомотив М
12.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург0 : 2Локомотив М
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М0 : 2Оренбург
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург1 : 4Локомотив М
28.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М5 : 1Оренбург
21.06.2020 Россия — Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Оренбург
22.09.2019 Россия — Премьер-Лига 10-й тур Оренбург2 : 3Локомотив М
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Локомотив М2 : 1
06.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 3 : 1Локомотив М
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Локомотив М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 0 : 1Локомотив М
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Локомотив М
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Оренбург1 : 3
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург3 : 1
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Оренбург
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 6 : 0Оренбург
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Оренбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1533
2 Краснодар1432
3 Зенит1429
4 Балтика1427
5 Локомотив М1427
6 Спартак М1422
7 Рубин1520
8 Акрон1518
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1416
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1413
14
Стыковая зона
Оренбург1411
15
Зона вылета
Сочи158
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close