02:41 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Ротор - Шинник 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 15:00
09 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Ротор
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Шинник, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Беларусь Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Шинник2 : 0Ротор
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Ротор1 : 1Шинник
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Шинник0 : 1Ротор
05.10.2022 Fonbet Кубок России 1/32 финала Ротор1 : 1 4 : 5Шинник
15.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Ротор
18.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор2 : 3Шинник
17.02.2019 Кубок ФНЛ Плей-офф Ротор1 : 1 5 : 4Шинник
24.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Ротор1 : 3Шинник
12.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Шинник0 : 0Ротор
18.02.2018 Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Шинник2 : 2Ротор
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Ротор1 : 2
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 0 : 0Ротор
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 4 : 0Ротор
12.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Ротор2 : 0
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Ротор
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Шинник1 : 0
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Шинник2 : 2
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 0Шинник
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Шинник1 : 1 3 : 5
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Шинник0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1736
2
Повышение
Факел1736
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1831
5 КАМАЗ1829
6 Ротор1726
7 Челябинск1725
8 СКА-Хабаровск1724
9 Арсенал Т1823
10 Шинник1722
11 Нефтехимик1821
12 Уфа1719
13 Волга Ул1818
14 Енисей1717
15 Черноморец1717
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1714
18
Зона вылета
Чайка1811

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close