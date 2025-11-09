Ротор - Шинник 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 15:00
09 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Шинник, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|05.10.2022
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|18.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 3
|17.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|1 : 1 5 : 4
|24.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 3
|12.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 0
|18.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 3-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|0 : 0
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|4 : 0
|12.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|2 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|17
|36
| 2
Повышение
|Факел
|17
|36
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|17
|33
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|18
|31
|5
|КАМАЗ
|18
|29
|6
|Ротор
|17
|26
|7
|Челябинск
|17
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|17
|24
|9
|Арсенал Т
|18
|23
|10
|Шинник
|17
|22
|11
|Нефтехимик
|18
|21
|12
|Уфа
|17
|19
|13
|Волга Ул
|18
|18
|14
|Енисей
|17
|17
|15
|Черноморец
|17
|17
| 16
Зона вылета
|Сокол
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Чайка
|18
|11