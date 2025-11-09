Ноттингем Форест - Лидс Юнайтед 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Лидс Юнайтед
Лидс
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|22
|пз
|Райан Йейтс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|19
|нп
|Игор Жезус
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|18
|пз
|Антон Стах
|19
|нп
|Ноа Окафор
|14
|нп
|Лукас Нмеча
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|08.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|4 : 2
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|01.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 0
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|25.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|27.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|10
|18
|6
|Борнмут
|10
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Челси
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Эвертон
|11
|15
|12
|Астон Вилла
|10
|15
|13
|Брентфорд
|10
|13
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2