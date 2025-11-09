02:42 ()
Ноттингем Форест - Лидс Юнайтед 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Лидс Юнайтед, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ноттингем Форест
Ноттингем
Лидс Юнайтед
Лидс
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
22 Англия пз Райан Йейтс
8 Англия пз Эллиот Андерсон
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
19 Бразилия нп Игор Жезус
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
15 Словения зщ Яка Бийол
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
4 Уэльс пз Итан Ампаду
11 США пз Бренден Ааронсон
8 Англия пз Шон Лонгстафф
18 Германия пз Антон Стах
19 Швейцария нп Ноа Окафор
14 Германия нп Лукас Нмеча
Англия Шон Дайч
Германия Даниэль Фарке
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Ноттингем Форест
05.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест1 : 0Лидс Юнайтед
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Ноттингем Форест2 : 0Лидс Юнайтед
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ноттингем Форест4 : 2Лидс Юнайтед
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
01.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Ноттингем Форест
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ноттингем Форест0 : 2Лидс Юнайтед
25.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
27.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ноттингем Форест3 : 1Лидс Юнайтед
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест2 : 2
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Ноттингем Форест2 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест0 : 3
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Лидс Юнайтед
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Лидс Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур1118
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
5
Лига Европы
Сандерленд1018
6 Борнмут1018
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Челси1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Эвертон1115
12 Астон Вилла1015
13 Брентфорд1013
14 Ньюкасл Юнайтед1012
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
