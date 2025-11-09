02:42 ()
Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Кристал Пэлас
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Кристал Пэлас
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Кристал Пэлас
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.03.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Кристал Пэлас
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Кристал Пэлас
27.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
22.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Кристал Пэлас
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Кристал Пэлас3 : 1
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас2 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 0 : 3Кристал Пэлас
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Кристал Пэлас0 : 1
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур1118
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
5
Лига Европы
Сандерленд1018
6 Борнмут1018
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Челси1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Эвертон1115
12 Астон Вилла1015
13 Брентфорд1013
14 Ньюкасл Юнайтед1012
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

