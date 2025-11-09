Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|14.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|10
|18
|6
|Борнмут
|10
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Челси
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Эвертон
|11
|15
|12
|Астон Вилла
|10
|15
|13
|Брентфорд
|10
|13
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2