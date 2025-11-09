02:42 ()
Райо Вальекано - Реал Мадрид 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 17:15
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
09 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Райо Вальекано
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Мадрид, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
3ИспаниязщПеп Чаварриа
17ИспанияпзУнай Лопес
6СенегалпзПате Сисс
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
9БразилиянпАлешандре Журавски
1БельгияврТибо Куртуа
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
3БразилиязщЭдер Милитао
24ИспаниязщДин Хёйсен
18ИспаниязщАльваро Фернандес
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
21ИспанияпзБраим Диас
5АнглияпзДжуд Беллингем
15ТурциянпАрда Гюлер
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
09.03.2025Испания — Примера27-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
14.12.2024Испания — Примера17-й турРайо Вальекано3 : 3Реал Мадрид
18.02.2024Испания - Примера25-й турРайо Вальекано1 : 1Реал Мадрид
05.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0Райо Вальекано
24.05.2023Испания - Примера36-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
07.11.2022Испания - Примера13-й турРайо Вальекано3 : 2Реал Мадрид
26.02.2022Испания - Примера26-й турРайо Вальекано0 : 1Реал Мадрид
06.11.2021Испания - Примера13-й турРеал Мадрид2 : 1Райо Вальекано
28.04.2019Испания - Примера35-й турРайо Вальекано1 : 0Реал Мадрид
15.12.2018Испания - Примера16-й турРеал Мадрид1 : 0Райо Вальекано
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турРайо Вальекано3 : 2
01.11.2025Испания — Примера11-й тур4 : 0Райо Вальекано
26.10.2025Испания — Примера10-й турРайо Вальекано1 : 0
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур2 : 2Райо Вальекано
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 3Райо Вальекано
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Реал Мадрид
01.11.2025Испания — Примера11-й турРеал Мадрид4 : 0
26.10.2025Испания — Примера10-й турРеал Мадрид2 : 1
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРеал Мадрид1 : 0
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 1Реал Мадрид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Севилья1216
9 Алавес1215
10 Эльче1215
11 Атлетик Б1114
12 Райо Вальекано1114
13 Сельта1113
14 Реал Сосьедад1213
15 Осасуна1211
16 Жирона1210
17 Леванте119
18
Зона вылета
Мальорка119
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Овьедо118

