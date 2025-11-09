Райо Вальекано - Реал Мадрид 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 17:15
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
09 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Мадрид, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|17
|пз
|Унай Лопес
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|9
|нп
|Алешандре Журавски
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|21
|пз
|Браим Диас
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|07.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Севилья
|12
|16
|9
|Алавес
|12
|15
|10
|Эльче
|12
|15
|11
|Атлетик Б
|11
|14
|12
|Райо Вальекано
|11
|14
|13
|Сельта
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Осасуна
|12
|11
|16
|Жирона
|12
|10
|17
|Леванте
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8