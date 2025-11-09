Фрайбург - Санкт-Паули 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
09 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Санкт-Паули, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия).
Составы команд
Фрайбург
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|10
|пз
|Данел Синани
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|Юлиан Шустер
|Александер Блессин
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|10.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 3
|25.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|15.01.2011
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|21.08.2010
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|9
|18
|7
|Вердер
|10
|15
|8
|Кёльн
|9
|14
|9
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|10
|Унион
|10
|12
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Гамбург
|10
|9
|13
|Вольфсбург
|10
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5