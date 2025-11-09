02:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Фрайбург - Санкт-Паули 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
09 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фрайбург
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Санкт-Паули, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Санкт-Паули
Гамбург
1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
37 Германия зщ Максимилиан Розенфельдер
33 Франция зщ Жорди Макенго
29 Германия пз Филипп Трой
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
32 Италия пз Винченцо Грифо
19 Германия нп Ян-Никлас Бесте
9 Германия нп Лукас Хёлер
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
3 Эстония зщ Карол Метс
2 Греция зщ Манолис Салиакас
6 США пз Джеймс Сэндс
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
23 Германия пз Луис Оппи
10 Люксембург пз Данел Синани
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
17 Англия нп Оладапо Афолаян
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Александер Блессин
История личных встреч
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Санкт-Паули0 : 1Фрайбург
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Фрайбург0 : 3Санкт-Паули
19.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Фрайбург2 : 1 ДВСанкт-Паули
10.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Фрайбург4 : 3Санкт-Паули
25.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Санкт-Паули1 : 0Фрайбург
15.01.2011 Германия - Бундеслига 18-й тур Санкт-Паули2 : 2Фрайбург
21.08.2010 Германия - Бундеслига 1-й тур Фрайбург1 : 3Санкт-Паули
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 3Фрайбург
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 0Фрайбург
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 3Фрайбург
26.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 0Фрайбург
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фрайбург2 : 0
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Санкт-Паули0 : 4
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Санкт-Паули2 : 2 8 : 7
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 0Санкт-Паули
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Санкт-Паули0 : 3
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 0Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Байер1020
5
Лига Европы
Хоффенхайм1019
6
Лига конференций
Штутгарт918
7 Вердер1015
8 Кёльн914
9 Айнтрахт Ф914
10 Унион1012
11 Фрайбург910
12 Гамбург109
13 Вольфсбург108
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close