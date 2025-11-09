Метц - Ницца 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 18:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
09 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ницца, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Ницца
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|2
|зщ
|Максим Колен
|12
|пз
|Альфа Туре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|14
|нп
|Чейх Сабали
|23
|нп
|Ибу Сане
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|2
|зщ
|Али Абди
|26
|пз
|Мельвен Бар
|20
|пз
|Том Луше
|6
|пз
|Хишем Будауи
|8
|пз
|Морган Сансон
|47
|нп
|Тиагу Говея
|21
|нп
|Исак Янссон
Главные тренеры
|Стефан Ле Миньян
|Франк Эз
История личных встреч
|27.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 1
|27.01.2018
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|15.01.2017
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|11
|17
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|12
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7