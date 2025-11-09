02:44 ()
Метц - Ницца 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 18:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
09 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Метц
Ницца

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ницца, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Ницца
Ницца
1ДанияврДжонатан Фишер
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
15ГаназщТерри Йегбе
2ФранциязщМаксим Колен
12СенегалпзАльфа Туре
20ФранцияпзЖесси Деменге
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
14СенегалнпЧейх Сабали
23СенегалнпИбу Сане
30СенегалнпХабиб Диалло
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
37ГаназщКоджо Оппонг
2ТунисзщАли Абди
26ФранцияпзМельвен Бар
20ФранцияпзТом Луше
6АлжирпзХишем Будауи
8ФранцияпзМорган Сансон
47ПортугалиянпТиагу Говея
21ШвециянпИсак Янссон
Главные тренеры
ФранцияСтефан Ле Миньян
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
27.01.2024Франция - Лига 119-й турНицца1 : 0Метц
07.10.2023Франция - Лига 18-й турМетц0 : 1Ницца
23.01.2022Франция - Лига 122-й турМетц0 : 2Ницца
27.11.2021Франция - Лига 115-й турНицца0 : 1Метц
21.02.2021Франция - Лига 126-й турНицца1 : 2Метц
09.01.2021Франция - Лига 119-й турМетц1 : 1Ницца
07.12.2019Франция - Лига 117-й турНицца4 : 1Метц
27.01.2018Франция - Лига 123-й турМетц2 : 1Ницца
02.12.2017Франция - Лига 116-й турНицца3 : 1Метц
15.01.2017Франция - Лига 120-й турНицца0 : 0Метц
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 2Метц
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМетц2 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур6 : 1Метц
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур4 : 0Метц
04.10.2025Франция — Лига 17-й турМетц0 : 3
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турНицца1 : 3
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур1 : 0Ницца
29.10.2025Франция — Лига 110-й турНицца2 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 2Ницца
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1225
2
Лига чемпионов
ПСЖ1124
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ренн1218
9 Ницца1117
10 Тулуза1115
11 Париж1214
12 Гавр1113
13 Брест1210
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

