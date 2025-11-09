02:44 ()
Лион - ПСЖ 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
09 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лион
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
7ЧехияпзАдам Карабец
10ЧехияпзПавел Шульц
17ПортугалиянпАфонсу Морейра
20УругвайнпМартин Сатриано
30ФранцияврЛюка Шевалье
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
87ПортугалияпзЖоау Невеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
24ФранцияпзСенни Маюлу
49ФранциянпИбрагим Мбайе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
23.02.2025Франция — Лига 123-й турЛион2 : 3ПСЖ
15.12.2024Франция — Лига 115-й турПСЖ3 : 1Лион
25.05.2024Кубок ФранцииФиналЛион1 : 2ПСЖ
21.04.2024Франция - Лига 130-й турПСЖ4 : 1Лион
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛион1 : 4ПСЖ
02.04.2023Франция - Лига 129-й турПСЖ0 : 1Лион
18.09.2022Франция - Лига 18-й турЛион0 : 1ПСЖ
09.01.2022Франция - Лига 120-й турЛион1 : 1ПСЖ
19.09.2021Франция - Лига 16-й турПСЖ2 : 1Лион
21.03.2021Франция - Лига 130-й турЛион2 : 4ПСЖ
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 0Лион
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Лион
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 3Лион
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛион2 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛион2 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турПСЖ1 : 2
01.11.2025Франция — Лига 111-й турПСЖ1 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур1 : 1ПСЖ
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур0 : 3ПСЖ
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 7ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1225
2
Лига чемпионов
ПСЖ1124
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ренн1218
9 Ницца1117
10 Тулуза1115
11 Париж1214
12 Гавр1113
13 Брест1210
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

