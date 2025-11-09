Лион - ПСЖ 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
09 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|7
|пз
|Адам Карабец
|10
|пз
|Павел Шульц
|17
|нп
|Афонсу Морейра
|20
|нп
|Мартин Сатриано
|30
|вр
|Люка Шевалье
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Луис Энрике
История личных встреч
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|11
|17
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|12
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7