АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
09 Ноября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|22
|пз
|Элайджа Дейкстра
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|26
|пз
|Кес Смит
|7
|нп
|Уэсли Патати
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|17
|нп
|Исак Йенсен
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Деннис Ман
|5
|нп
|Иван Перишич
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 4
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|11
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|11
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|11
|16
|9
|НЕК Неймеген
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|11
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|НАК Бреда
|11
|12
|14
|Волендам
|11
|10
|15
|Эксельсиор
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|9
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9