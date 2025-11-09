02:44 ()
АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
09 Ноября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
АЗ Алкмар
ПСВ Эйндховен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПСВ Эйндховен, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
22 Нидерланды пз Элайджа Дейкстра
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
26 Нидерланды пз Кес Смит
7 Бразилия нп Уэсли Патати
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
17 Дания нп Исак Йенсен
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
20 Нидерланды пз Гус Тиль
27 Румыния нп Деннис Ман
5 Хорватия нп Иван Перишич
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2АЗ Алкмар
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар1 : 2ПСВ Эйндховен
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1АЗ Алкмар
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур АЗ Алкмар0 : 4ПСВ Эйндховен
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 2ПСВ Эйндховен
12.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПСВ Эйндховен0 : 1АЗ Алкмар
05.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2АЗ Алкмар
11.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар0 : 3ПСВ Эйндховен
21.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПСВ Эйндховен
13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПСВ Эйндховен1 : 3АЗ Алкмар
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 0 : 1АЗ Алкмар
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур АЗ Алкмар4 : 1
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 2АЗ Алкмар
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур ПСВ Эйндховен6 : 2
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
9 НЕК Неймеген1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1210
16
Стыковая зона
Телстар129
17
Зона вылета
ПЕК Зволле119
18
Зона вылета
Хераклес129

Отзывы и комментарии к матчу

