Брага - Морейренсе 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
09 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Морейренсе, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|10
|пз
|Родриго Саласар
|20
|нп
|Марио Доржелес
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|26
|зщ
|Маракас
|27
|зщ
|Kiko
|2
|зщ
|Диогу Травасуш
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|11
|пз
|Алан де Соуза
|95
|пз
|Гильерме Шеттине
|20
|нп
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|78
|нп
|Landerson
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|10.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|30.01.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|14.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 4
|29.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 4
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|27.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|10
|24
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|10
|22
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|10
|18
|7
|Брага
|10
|13
|8
|Эшторил
|11
|13
|9
|Риу Аве
|11
|12
|10
|Алверка
|11
|11
|11
|Санта-Клара
|10
|11
|12
|Витория Гимарайнш
|10
|11
|13
|Насьонал
|10
|11
|14
|Эштрела
|10
|10
|15
|Арока
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Тондела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|10
|2