02:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Брага - Морейренсе 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
09 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Брага
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Морейренсе, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
27 Австрия пз Флориан Гриллич
29 Франция пз Жан-Батист Горби
10 Уругвай пз Родриго Саласар
20 Кот-д'Ивуар нп Марио Доржелес
18 Испания нп Пау Виктор
21 Португалия нп Рикарду Орта
13 Португалия вр Андре Феррейра
76 Португалия зщ Диниш Пинту
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
26 Бразилия зщ Маракас
27 Португалия зщ Kiko
2 Португалия зщ Диогу Травасуш
8 Сербия пз Матея Стьепанович
11 Бразилия пз Алан де Соуза
95 Бразилия пз Гильерме Шеттине
20 Португалия нп Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
78 Бразилия нп Landerson
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Морейренсе1 : 2Брага
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Брага3 : 1Морейренсе
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Брага1 : 0Морейренсе
09.09.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3Брага
10.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Брага2 : 1Морейренсе
30.01.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Брага2 : 0Морейренсе
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3Брага
14.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Брага2 : 1Морейренсе
01.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе0 : 4Брага
29.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Морейренсе1 : 2Брага
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Брага3 : 4
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 1Брага
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Брага4 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Брага2 : 0
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1Брага
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 2Морейренсе
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 2
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 0Морейренсе
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 2Морейренсе
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Морейренсе2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Эшторил1113
9 Риу Аве1112
10 Алверка1111
11 Санта-Клара1011
12 Витория Гимарайнш1011
13 Насьонал1011
14 Эштрела1010
15 Арока119
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close