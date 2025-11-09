02:45 ()
Фенербахче - Кайсериспор 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
09 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Фенербахче
Кайсериспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Кайсериспор, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Кайсериспор
Кайсери
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Черногория Радомир Джалович
История личных встреч
20.04.2025 Турция — Суперлига 32-й тур Фенербахче3 : 3Кайсериспор
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Кайсериспор2 : 6Фенербахче
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче3 : 0Кайсериспор
20.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Кайсериспор3 : 4Фенербахче
04.03.2023 Турция - Суперлига 24-й тур Кайсериспор1 : 2Фенербахче
03.09.2022 Турция - Суперлига 5-й тур Фенербахче2 : 0Кайсериспор
02.04.2022 Турция - Суперлига 31-й тур Кайсериспор0 : 4Фенербахче
07.11.2021 Турция - Суперлига 12-й тур Фенербахче2 : 2Кайсериспор
15.05.2021 Турция - Суперлига 42-й тур Кайсериспор1 : 2Фенербахче
25.01.2021 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 0Кайсериспор
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 0Фенербахче
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 2 : 3Фенербахче
27.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4Фенербахче
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фенербахче1 : 0
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Фенербахче2 : 1
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Кайсериспор3 : 2
24.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 2 : 2Кайсериспор
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Кайсериспор1 : 3
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 4 : 0Кайсериспор
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Кайсериспор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1129
2
Лига чемпионов
Фенербахче1125
3
Лига Европы
Трабзонспор1225
4
Лига конференций
Гёзтепе1222
5 Самсунспор1120
6 Бешикташ1220
7 Газиантеп1219
8 Аланьяспор1215
9 Коньяспор1114
10 Ризеспор1214
11 Истанбул Башакшехир1213
12 Антальяспор1213
13 Генчлербирлиги1211
14 Коджаэлиспор1111
15 Касымпаша1210
16
Зона вылета
Кайсериспор119
17
Зона вылета
Эюпспор118
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк114

