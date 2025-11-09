Фенербахче - Кайсериспор 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
09 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Кайсериспор, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Кайсериспор
Кайсери
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Радомир Джалович
История личных встреч
|20.04.2025
|Турция — Суперлига
|32-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 6
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|3 : 0
|20.12.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|3 : 4
|04.03.2023
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|1 : 2
|03.09.2022
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 0
|02.04.2022
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|0 : 4
|07.11.2021
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 2
|15.05.2021
|Турция - Суперлига
|42-й тур
|1 : 2
|25.01.2021
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|3 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|3 : 2
|24.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 3
|03.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|11
|25
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|12
|25
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|12
|22
|5
|Самсунспор
|11
|20
|6
|Бешикташ
|12
|20
|7
|Газиантеп
|12
|19
|8
|Аланьяспор
|12
|15
|9
|Коньяспор
|11
|14
|10
|Ризеспор
|12
|14
|11
|Истанбул Башакшехир
|12
|13
|12
|Антальяспор
|12
|13
|13
|Генчлербирлиги
|12
|11
|14
|Коджаэлиспор
|11
|11
|15
|Касымпаша
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4